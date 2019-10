Assises Flandre occidentale - Daniel Deriemacker reconnu coupable de l'assassinat de sa compagne

(Belga) Le jury de la cour d'assises de Flandre occidentale a reconnu, jeudi, Daniel Deriemacker coupable de l'assassinat de sa compagne Carmen Garcia Ortega, le 10 janvier 2017 à Comines (Hainaut). L'accusé, qui a toujours nié son implication, encourt la perpétuité.

Le corps de la victime avait été découvert le 10 janvier 2017 vers 22h00 à côté de sa voiture dans une rue de Comines. L'autopsie a révélé qu'elle avait reçu 13 coups de couteau, dont neuf dans la région du cœur et quatre au niveau du cou. Elle avait également reçu des coups au visage lui occasionnant une fracture du nez et du crâne. Les enquêteurs avaient par ailleurs relevé que l'un de ses pneus avait été crevé. C'est un témoignage, reçu deux mois plus tard, qui avait permis de faire avancer l'enquête. Selon celui-ci, un homme vêtu de noir était passé ce soir-là devant la gare de Comines avant de s'engouffrer dans une Ford dont l'un des phares était cassé, la même que celle que possédait Daniel Deriemacker. L'accusé avait finalement été arrêté le 21 avril 2017. Les débats sur la peine se poursuivent ce jeudi. (Belga)