Assises Flandre occidentale - L'accusé condamné à 7 ans de prison pour un coup de couteau mortel

(Belga) Tommy Jonckheere (32 ans) a été condamné jeudi soir par la cour d'assises de Flandre occidentale à 7 ans d'emprisonnement pour coups et blessures volontaires, ayant entraîné la mort accidentelle de Willy Deweert (55 ans). L'Ostendais a tué son camarade le 6 octobre 2018 d'un coup de couteau. Le ministère public avait requis 9 ans d'incarcération.

Tommy Jonckheere et Willy Deweert ont fait connaissance dans le milieu ostendais de l'héroïne. Après neuf mois dans un hôpital psychiatrique, la victime a emménagé avec sa mère à Schaerbeek. Le 5 octobre 2018, il a frappé à la porte de Tommy Jonckheere, Jules Peurquaetstraat à Ostende, vers 20 heures. Les deux hommes ont bu de la vodka et, avec une autre connaissance, ont également consommé de l'héroïne. Pendant la nuit, Willy Deweert aurait uriné à côté de la cuvette à plusieurs reprises. Selon Tommy Jonckheere, les choses ont commencé à mal tourner lorsque la victime a refusé de nettoyer son urine. Dans la bagarre, l'accusé a planté un couteau à steak dans le c?ur de son ami. Ce qui ne l'a pas empêché de dormir quelques heures avant d'informer les services d'urgence. Le dossier a d'abord été déféré au tribunal correctionnel pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Cependant, les juges ont estimé qu'il y avait une intention de tuer et se sont déclarés incompétents. En conséquence, le citoyen d'Ostende a dû répondre de ses actes devant la cour d'assises. Le jury populaire a finalement statué qu'il n'était pas question d'homicide. (Belga)