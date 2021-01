Assises Gand - Said Subhan Khawri condamné à 28 ans de prison pour meurtre

(Belga) Said Subhan Khawri, âgé de 21 ans, reconnu coupable du meurtre de Roohullah Safi, 36 ans, en 2019 à Gand, a été condamné jeudi soir par la cour d'Assises de Gand à 28 ans de prison.

Les faits se sont déroulés le 23 mars 2019 à Gand, où le corps sans vie de Roohullah Safi, 36 ans, a été retrouvé dans un appartement. Il a été tué par plusieurs coups de couteau. Quelques jours plus tard, Said Subhan Khawri a été arrêté. Alors âgé de 19 ans, l'accusé a d'abord nié avoir été à Gand et connaître la victime, mais a finalement admis avoir poignardé l'homme avec un couteau. Said Subhan Khawri a affirmé au cours de l'enquête que la victime avait tenté de le violer, mais lors de son audition devant la cour d'assises vendredi, il n'a plus parlé de viol. L'accusation avait demandé au jury de déclarer M. Khawri coupable de meurtre, mais la défense avait plaidé la provocation. Le jury avait ensuite finalement déclaré l'accusé coupable de meurtre. Le verdict est tombé jeudi soir et Said Subhan Khawri a été condamné à 28 ans par la cour d'Assises de Gand.