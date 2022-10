Assises Namur - La cour d'assises de Namur a reconnu Laurent Badot coupable du meurtre de sa mère

(Belga) La cour d'assises de Namur a reconnu jeudi soir Laurent Badot, né en 1992, coupable du meurtre de sa mère, Myriam Badot, commis à Andenne entre le 7 et le 11 juin 2020. Il était également accusé d'avoir torturé cette dernière, qui se trouvait par ailleurs en état de vulnérabilité, d'avoir tenté de mettre le feu à son habitation de la rue Sous Stud, et d'avoir commis des dégradations dans cette habitation.

L'accusé devait également s'expliquer au sujet de coups portés à sa mère, notamment avec une bouteille en verre. Il a été reconnu coupable de l'ensemble de ces chefs d'accusation. Les plaidoiries sur la peine débuteront vendredi matin. Ce sont des voisins qui ont prévenu la police des Arches le 11 juin 2020 vers 8h30, Myriam Badot, âgée de 59 ans, ne donnant plus de signes de vie. À leur arrivée, les policiers ont découvert une vitre brisée. L'habitation avait été mise sens dessus dessous. Ils ont découvert le corps sans vie de Myriam Badot, couchée sur le dos, sous un canapé et un lit médicalisé, avec de l'essuie-tout sur et dans la bouche. Les voisins évoquant des fréquentes tensions entre la victime et son fils, celui-ci a été rapidement interpellé. Il a reconnu avoir bousculé sa mère et s'être assis dans le divan alors qu'elle était sous le meuble mais niait au départ toute intention homicide, avant d'avouer mercredi l'avoir étouffée. (Belga)