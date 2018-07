Assistants d'eurodéputés FN: la justice française retient 2 millions d'euros

(Belga) Les juges français ont retenu, dans le cadre de l'affaire des assistants présumés fictifs d'eurodéputés du parti d'extrême droite français Front national, 2 millions d'euros d'aide publique au Rassemblement national (RN, ex-FN), qui risque la cessation de paiement et crie à l'"assassinat politique".

Dans une ordonnance datée du 28 juin, les juges d'instruction "ont ordonné la saisie pénale d'une somme destinée au Front national au titre de l'aide publique apportée aux partis pour un montant de deux millions d'euros", a indiqué une source proche du dossier. Adversaire malheureuse d'Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle en 2017, Marine Le Pen, qui préside le Rassemblement national, nouveau nom depuis juin du Front national, a dénoncé une "peine de mort" pour le parti. "En confisquant notre dotation publique sans jugement sur cette pseudo affaire des assistants, les juges d'instruction nous appliquent la peine de mort +à titre conservatoire+", a-t-elle réagi sur Twitter, annonçant aussi une conférence de presse à ce sujet lundi matin. "Dès lundi, le RN ne pourra plus mettre en oeuvre aucune activité politique" et sera "mort à la fin du mois d'août", a-t-elle déclaré à l'AFP. Pour le parti d'extrême droite, il s'agit d'un "coup de force sans aucune base légale (qui) fait encourir au RN la cessation de paiement", selon un communiqué. D'autant que le RN n'arrive pas à obtenir de prêts des banques, rappelle-t-il. Le RN devait recevoir lundi, comme d'autres partis politiques dont c'est la principale source de financement, une avance de la moitié de cette aide publique, dont le versement a pris du retard. L'aide publique au RN représente au total environ 4,5 millions d'euros, selon le parti. Dix personnes ou entités sont mises en examen à ce jour dans l'affaire des assistants présumés fictifs d'eurodéputés. Le Front national en tant que personne morale et neuf assistants ou eurodéputés, dont Marine Le Pen, sont poursuivis. (Belga)