Athénée Léonie de Waha: quelle attitude les parents et les enseignants doivent-ils adopter après cette reprise des cours?

Les élèves et professeurs du primaire et du secondaire ont repris le chemin de l'athénée Léonie de Waha lundi matin. "Les professeurs aborderont les événements avec leurs élèves en vue d'assurer un retour à la normale le plus rapidement possible", a indiqué le directeur de l'école fondamentale, Olivier Salmon. Mais quelle attitude faut-il adopter avec les enfants? Voici la réponse d'Adelaïde Blavier, docteur en psychologie à l'Université de Liège

"C'est très important d'écouter les peurs des parents en sachant que la détresse parentale est en fait un déterminant du traumatisme chez l'enfant. Donc, plus le parent vit une détresse, plus l'enfant est susceptible lui-même de vivre une détresse. L'attitude des parents est fondamentale, comme l'attitude des enseignants va l'être ici. L'idée, à l'athénée Léonie de Waha, c'est vraiment que les enseignants puissent retourner à la normale. Mais d'abord peut-être avoir un temps de parole aujourd' hui. Les enfants vont rentrer, ils vont avoir un temps de parole et puis les professeurs vont reprendre le suivi normal des cours."

> LES ENFANTS DE RETOUR À L'ÉCOLE