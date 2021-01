Attaque à la machette de policières en 2016 à Charleroi: le procès démarre aujourd'hui

Le tribunal correctionnel de Charleroi commence ce lundi le procès de l'attentat commis le 6 août 2016 à la tour de police de Charleroi. Rezki A., 47 ans, est le seul poursuivi et suspecté d'avoir aidé Khaled Babouri à commettre l'acte terroriste.



Le 6 août 2016, Khaled Babouri s'était présenté à la tour de la zone de police de Charleroi au boulevard Pierre Mayence à Charleroi muni d'un sac. L'homme de 33 ans avait sorti une machette de son sac avant de s'en prendre à deux policières, grièvement blessées par les coups de machette. L'une des deux victimes, au sol, avait tiré en direction de l'assaillant avant qu'une troisième policière touche également Khaled Babouri. Ce dernier perdait la vie en milieu hospitalier.

Khaled Babouri, d'origine algérienne, était en séjour illégal sur le sol belge depuis 2012. Il n'était pas considéré comme dangereux et n'était pas connu des autorités judiciaires pour terrorisme.

Durant l'enquête, plusieurs personnes avaient été placées en détention préventive, suspectées d'avoir aidé l'auteur dans son projet terroriste. Rezki A. est le seul à être poursuivi devant le tribunal correctionnel de Charleroi. Il est suspecté d'avoir conduit Khaled Babouri sur les lieux et de lui avoir fourni l'arme. Les trois policières, parties civiles, étaient absentes et représentées par Me Mayence et Me Schonnartz. Rezki A. était présent et assisté par Me Khoulalene.

CORONAVIRUS BELGIQUE: où en est l'épidémie ce lundi 25 janvier ?