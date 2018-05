Attaque au couteau à Paris - Les parents de l'assaillant au couteau en liberté, la garde à vue de son ami prolongée

(Belga) La garde à vue de l'ami de Khamzat Azimov, l'auteur de l'attaque au couteau qui a fait un mort samedi à Paris, a été prolongée mardi tandis que celle des parents de l'assaillant a été levée en l'absence d'élément incriminant, a annoncé une source judiciaire.

Abdoul Hakim A., 20 ans, a été interpellé dimanche après-midi à Strasbourg, ville de l'est de la France où la famille Azimov, originaire de Tchétchénie (Russie), a vécu plusieurs années. Sa garde à vue peut s'étendre jusqu'à jeudi après-midi. Né à Grozny, Abdoul Hakim A. a obtenu la nationalité française à l'âge de 13 ans, en même temps que sa mère, selon un responsable de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, où le jeune homme travaillait à l'accueil depuis janvier en contrat à durée déterminée. Il est suivi par les services de renseignement depuis son mariage religieux avec Inès Hamza, une jeune femme radicalisée de 19 ans qui avait tenté de partir en Syrie. En janvier 2017, elle avait été inculpée pour association de malfaiteurs à visée terroriste et placée sous contrôle judiciaire dans une instruction à Paris où trois autres femmes sont impliquées, selon des sources proches de l'enquête. C'est en raison de ses liens avec son ami que Khamzat Azimov, fiché S (pour "sûreté de l'État"), avait été entendu il y a un an par la section antiterroriste de la brigade criminelle. Lors d'une perquisition au domicile familial d'Abdoul Hakim A. dimanche, sept téléphones ont été saisis, mais le portable qu'il utilisait le plus souvent est demeuré introuvable. Les parents de Khamzat Azimov, un Français âgé lui aussi de 20 ans et originaire de Tchétchénie, avaient été arrêtés dimanche matin, quelques heures après l'attaque commise par leur fils, tué ensuite par la police. Samedi soir, peu avant 21h00 près du quartier touristique de l'Opéra, il a poignardé un passant français de 29 ans et blessé quatre autres personnes dans une attaque revendiquée ensuite par l'État islamique (EI). En France, 246 personnes ont été tuées dans des attentats depuis 2015. (Belga)