Attaque de la mosquée de Bayonne - L'attaque à la mosquée de Bayonne est "un acte terroriste", selon l'avocat des victimes

(Belga) L'avocat des deux septuagénaires blessés lors de l'attaque de la mosquée de Bayonne a qualifié mercredi cet acte de "terroriste" et a demandé que le parquet national antiterroriste se saisisse du dossier, après l'inculpation de l'octogénaire arrêté peu après les faits.

"C'est un acte terroriste, c'est la définition du code pénal. Je vais demander dès demain (jeudi) une audience avec le procureur général antiterroriste et pour l'instant, on refuse de se constituer parties civiles pour ne pas participer à cette mascarade", a indiqué Me Méhana Mouhou à l'AFP. "L'acte de terrorisme, c'est un acte portant atteinte ou tentant de porter atteinte à la vie, ce qui est le cas. Cette tentative d'assassinat porte gravement atteinte à l'ordre public", a développé cet avocat spécialisé dans la défense des victimes de terrorisme. Claude Sinké, 84 ans, a été inculpé mercredi "des chefs de tentatives d'assassinat, dégradation et destruction aggravées, violence avec arme sur personne dépositaire de l'autorité publique et violence avec arme". Le parquet antiterroriste français a fait savoir qu'il n'entendait pas se saisir de cette affaire. "Le parquet national antiterroriste doit se saisir rapidement parce que la qualification de l'inculpation est une ineptie judiciaire. Elle ne correspond absolument pas à la réalité des faits", a estimé Me Mouhou. Selon le parquet de Bayonne, le tireur présumé souffre d'une "altération partielle de son discernement", mais sa responsabilité pénale reste engagée. "'Altération partielle' du discernement: cette expertise, c'est un écran de fumée parce qu'on n'a pas voulu ouvrir pour acte de terrorisme alors qu'il a un discernement parfait", selon l'avocat. "Il y a eu des actes préparatoire de repérage de la mosquée. Sa motivation est claire: tout le monde le dit dans son entourage qu'il est islamophobe et raciste, il a une bonbonne de gaz, il a des armes, il y a un ciblage. Donc, il avait une conscience parfaite de ce qu'il a fait", a-t-il énuméré. Me Mouhou entend également écrire au président de la République pour qu'il reçoive les victimes et leurs familles. Les jours des deux septuagénaires blessés ne sont plus en danger. L'un, âgé de 74 ans, a été touché lundi au cou, le second, âgé de 78 ans, a été atteint au thorax et au bras droit. (Belga)