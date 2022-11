Attaque de Schaerbeek: on en sait plus sur le profil du suspect Yassine M.

Yassine M., l'homme qui a poignardé à mort un policier et blessé un second dans la nuit de jeudi à vendredi à Schaerbeek, doit comparaître devant la chambre du conseil de Bruxelles ce jeudi matin. Elle décidera ensuite si l'homme reste en détention, indique le parquet fédéral. L'homme a été placé sous mandat d'arrêt du chef d'assassinat et de tentative d'assassinat dans un contexte terroriste.

Le profil de l'agresseur se précise. Notre journaliste Dominique Demoulin a obtenu des informations exclusives. Yassine M. est un individu fortement radicalisé.

La mère de Yassine M. a été condamnée en 2014 pour financement du terrorisme. Une condamnation relativement modérée (2 ans de prison avec sursis. Mais le jugement fait apparaître des liens assez étroits entre cette dame et des figures clés du djihadisme, notamment Malika El Aroud.

Par ailleurs, la perquisition effectuée au domicile de Yassine M. a permis de découvrir toute la littérature djihadiste "traditionnelle". L'attaque de jeudi soir dernier n'était pas un coup de folie. Il baignait dans cette univers-là.

Il se confirme que Yassine M. a eu, dans la prison de Lantin, des contacts avec Benjamin Herman, l'individu qui a tué deux policières et un jeune homme à Liège. Tous les deux se sont radicalisés en prison et s'en sont pris à des policiers ou des policières. La différence est que Benjamin Herman est considéré comme un suiveur. Yassine M. est quelqu'un qui tâchait de convaincre les autres détenus de suivre sa religion, ce qui en fait un profil nettement plus dangereux. Il est un islamiste pur et dur, plutôt qu'un déséquilibré. La suite de l'enquête devra le confirmer.