Attentat à la pudeur dans les vestiaires lors des Special Olympics à Tournai: avez-vous vu cet individu?

A la demande du Parquet de Mons – division Tournai ,

Lors des Specials Olympics à Tournai, le samedi 12 mai 2018 vers 16h00, un individu a commis un attentat à la pudeur sur une jeune fille âgée de 20 ans dans les vestiaires du hall des sports.

L’individu est âgé entre 35 et 40 ans et s’exprime en français. Il mesure entre 1m70 et 1m75, est de corpulence normale et ventripotent. Il a les cheveux bruns et une barbe naissante. Au moment des faits, il portait des lunettes de vue.



Il a pris la fuite sur un vélo blanc dont le cadre est décoré d’un motif floral. Si vous reconnaissez cet individu ou si vous avez des informations sur ce fait, la police vous demande de prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.