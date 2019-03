Attentat au Musée juif de Belgique - La perpétuité "va comme un gant" à Mehdi Nemmouche, selon le frère d'Alexandre Strens

(Belga) Le frère d'Alexandre Strens, le jeune employé du Musée juif de Belgique victime de l'attentat du 24 mai 2014, s'est félicité de la peine infligée dans la nuit de lundi à mardi à l'auteur des faits Mehdi Nemmouche. La perpétuité lui va "comme un gant", a-t-il réagi.

Le frère d'une des quatre victimes de l'attentat n'a par contre "pas saisi" la peine de 15 ans de prison prononcée à l'encontre de Nacer Bendrer, reconnu comme le co-auteur du quadruple assassinat à caractère terroriste. La cour a notamment pris en compte "l'empathie" du Marseillais exprimée durant le procès, ses possibilités de réinsertion ainsi qu'un "faible risque" de récidive. "La décision émanant d'un jury populaire, je devrai m'y faire", a ajouté le frère d'Alexandre Strens. "Faire acquisition ou vendre une arme de guerre avec des centaines de cartouches ne laissait pas présager d'une opération humanitaire mais plutôt de la détermination de la préparation d'une action guerrière et terroriste", a-t-il souligné. Constitué partie civile, il considère la fin du procès comme un "grand jour". "Deux mois c'est très long", a-t-il conclu en faisant référence à la durée des débats. "On tourne une page et on ouvre un nouveau chapitre." (Belga)