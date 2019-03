Attentat au Musée juif de Belgique - "Le caractère antisémite a été reconnu par les jurés"

(Belga) "Le choix du lieu de cette attaque n'est pas le fruit du hasard, le caractère antisémite a été reconnu par les jurés", s'est réjoui Unia jeudi soir après les condamnations comme auteur et co-auteur de Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer par le jury de la cour d'assises de Bruxelles. "Lorsque des terroristes visent des juifs ou des lieux symboliques de la judaïté, cela constitue une attaque directe contre l'ensemble de notre société", insiste le directeur Patrick Charlier.

Unia, qui s'était porté partie civile en raison de l'intention antisémite, se réjouit que l'arrêt de la cour d'assises rendu en soirée établit que "Mehdi Nemmouche a commis [quatre assassinats] intentionnellement, dans le but d'intimider gravement une population, plus particulièrement la communauté juive, et dans le but de porter gravement atteinte à l'État belge". "Nous avons tenu à ce que cet élément ne soit pas évacué des débats au profit de théories fumeuses et complotistes", conclut Patrick Charlier, cité dans un communiqué. (Belga)