Attentat au Musée juif de Belgique - Les conseils du Musée juif satisfaits des condamnations infligées

(Belga) La justice a été "bien rendue" avec l'arrêt de la cour d'assises de Bruxelles, a estimé Me Adrien Masset, conseil du Musée juif. Elle a condamné dans la nuit de lundi à mardi Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer à respectivement la réclusion à perpétuité et 15 ans de prison pour l'attentat au Musée juif de Belgique.

La condamnation à la réclusion à perpétuité de Mehdi Nemmouche, le maximum possible, "montre bien la responsabilité pleine, complète et totale" de celui qui a été reconnu coupable de quatre assassinats terroristes, a souligné Me Masset. "L'arrêt, extrêmement bien motivé, est cinglant à l'égard de Mehdi Nemmouche", a poursuivi Me Nardone, également avocat du Musée juif. "Il est tout à fait logique" qu'aucune circonstance atténuante n'ait été retenue, selon Me Nardone. "La ligne de défense" du condamné "a couru à sa perte", a-t-il estimé. Me Masset a pointé "l'absence de regrets" de la part de M. Nemmouche et déploré qu'il ait "sali les victimes avec sa thèse du piège". Quant à Nacer Bendrer, qui a écopé de 15 ans d'emprisonnement, sa condamnation est "tout à fait logique", a soutenu Me Nardone. "C'est un message d'espoir donné à ce garçon. La cour a relevé qu'il était entouré, qu'il était sorti de son radicalisme", a enchaîné Me Masset. "Elle a aussi pointé l'absence de risque de récidive mais il devait tout de même être sanctionné" pour avoir fourni les armes qui ont servi à perpétrer la tuerie au Musée juif, le 24 mai 2014. (Belga)