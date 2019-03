Attentat au Musée juif de Belgique - "Nous sommes totalement satisfaits"

(Belga) "Le travail est accompli pour les parties civiles. Nous avons obtenu avec le parquet la condamnation de M. Bendrer et de M. Nemmouche. L'arrêt a une motivation totalement implacable à leur égard", a déclaré jeudi soir Me Marc Libert, avocat d'Emmanuel et Miriam Riva, deux des quatre victimes de l'attentat au Musée juif de Belgique. "Nous sommes évidemment totalement satisfaits du résultat."

L'avocat a également remarqué que Nacer Bendrer, reconnu par la cour d'assises de Bruxelles comme co-auteur de l'attaque, s'était effondré à la lecture du verdict. "On a limite un peu pitié de lui dans la mesure où le parquet avait finalement rabaissé ses prétentions, puisqu'il souhaitait au départ le faire condamner comme co-auteur puis finalement comme complice." Le verdict de culpabilité à l'encontre du Marseillais l'a d'ailleurs "un peu surpris", a-t-il ajouté.