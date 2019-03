Attentat au Musée juif de Belgique - Une décision "qui balaye tous les pseudo-arguments" de la défense

(Belga) L'avocat du Musée juif, Me Maxime Nardone, a salué jeudi à la sortie de la cour d'assises de Bruxelles "une décision extrêmement motivée". L'arrêt, qui reconnait coupable MM. Nemmouche et Bendrer pour la tuerie du Musée juif de Belgique, "reprend tous les points qu'on avait mis en évidence et qui étaient à mettre à charge des accusés", estime-t-il. "Il balaye par la même occasion tous les arguments ou pseudo-arguments qui avaient été développés par la défense de M. Nemmouche, il les met à néant."

Le pénaliste a souligné le travail des jurés. "Le jury a voulu revoir le dossier, a été prendre tous les éléments, les a mis un par un à la suite de l'autre et a pu tirer la conclusion de la culpabilité ... c'est manifestement une décision réfléchie. On a pris le temps, et c'est sain de procéder de la sorte", a-t-il conclu. (Belga)