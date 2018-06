Attentats à Paris - Garde à vue levée dans l'enquête sur les armes utilisées par Coulibaly dans un supermarché

(Belga) La garde à vue de l'homme arrêté mardi dans l'enquête sur la fourniture des armes utilisées par Amédy Coulibaly lors de l'attentat contre un supermarché casher à Paris en janvier 2015, a été levée vendredi, sans poursuites à ce stade, a-t-on appris de source judiciaire.

Cet homme, né en 1980, avait été interpellé dans le cadre d'une commission rogatoire du juge qui enquête sur les attentats parisiens de janvier 2015. Amédy Coulibaly avait tué une policière municipale à Montrouge (région parisienne) le 8 janvier, au lendemain de l'attentat meurtrier contre l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo perpétré par les frères Kouachi, puis abattu quatre personnes dans le supermarché Hyper Cacher de la porte de Vincennes le 9 janvier. Six personnes avaient été placées en garde à vue en mars dans ce même volet de la fourniture des armes. Cinq d'entre elles avaient été remises en liberté sans poursuites et un homme écroué après sa mise en examen le 23 mars pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle". Au total, quinze hommes sont poursuivis dans cette enquête, soupçonnés à des degrés divers d'avoir apporté une aide logistique à Amédy Coulibaly. Trois ans après ces attaques, les premières d'une vague d'attentats djihadistes sans précédent en France qui a fait 246 morts depuis, les investigations n'ont en revanche pas établi où et comment les frères Kouachi, auteurs de la tuerie de Charlie Hebdo, se sont procuré leur arsenal. (Belga)