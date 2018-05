Attentats de Paris: Hamza Attou libéré sous conditions

(Belga) Hamza Attou, qui avait été arrêté dans le cadre de l'enquête sur les attentats commis à Paris le 13 novembre 2015, a été remis en liberté sous conditions, a appris Belga mardi de source judiciaire, confirmant une information de RTL.

Au lendemain des attentats commis à Paris le 13 novembre 2015, Hamza Attou et Mohamed Amri étaient venus de Belgique chercher Salah Abdeslam, qui se trouvait toujours en région parisienne, pour le ramener à Bruxelles. Sur le chemin du retour, le trio avait été contrôlé à trois reprises par la police française sans être interpellé. Attou et Amri avaient a été arrêtés le jour même à Bruxelles. Les deux hommes avaient ensuite comparu devant un juge d'instruction, qui les avait inculpés de participation aux activités d'un groupe terroriste et pour 129 assassinats dans un contexte terroriste. Incarcéré en France, Attou a été remis en liberté sous conditions et est désormais uniquement poursuivi pour recel de malfaiteur en relation avec une entreprise terroriste. (Belga)