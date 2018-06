Attentats de Paris: Mohamed Abrini, Sofien Ayari et Ayoub Bazarouj restent en prison

(Belga) Dans le cadre de l'enquête sur les attentats perpétrés le 13 novembre 2015 à Paris, la chambre du conseil de Bruxelles a prolongé de deux mois supplémentaires la détention préventive de Mohamed Abrini, Sofien Ayari et Ayoub Bazarouj, indique vendredi le parquet de Bruxelles.

Mohamed Abrini, un Belgo-marocain qui avait été filmé deux jours avant les attaques parisiennes en compagnie de Salah Abdeslam sur l'autoroute en direction de Paris, à la station-service de Ressons-sur-Matz, près de Compiègne, dans l'Oise, avait été arrêté le 8 avril 2016 au square Albert à Anderlecht. Soufien Ayari, connu également sous les noms d'Amine Choukri et de Monir Ahmed Alaaj, avait été contrôlé le 3 octobre 2015 en compagnie de Salah Abdeslam à Ulm, en Allemagne. Il a été intercepté lors d'une opération de police menée rue des Quatre Vents à Molenbeek-Saint-Jean le même jour et à la même adresse que Salah Abdeslam. Après avoir été interpellé une première fois en 2016, Ayoub Bazarouj a quant à lui à nouveau été interpellé le 23 mai dernier. Selon plusieurs médias, il aurait été en contact avec les frères El Bakraoui et aidé Salah Abdeslam lors de sa cavale. (Belga)