Attention si vous avez acheté ce lait chez Delhaize ou chez Colruyt: passé le 26 décembre, ne le buvez pas et ramenez-le

La société Lactis a décidé de retirer de la vente des briques de lait estampillées "Boni lait entier", "Boni lait demi-écrémé", "Delhaize lait entier" et "Delhaize lait demi-écrémé", indique-t-elle mercredi. La date de péremption mentionnée sur ces produits est erronée.



La limite de consommation est le 26/12/2018, et non le 26/12/2019 comme indiqué par erreur. En concertation avec l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), Lactis retire les briques de lait concernées, d'un litre, vendues depuis début décembre dans les supermarchés Colruyt et Delhaize. Lactis demande également aux consommateurs de ne pas boire le lait après le 26 décembre.

Au-delà de cette date, les produits peuvent être retournés au point de vente. Pour de plus amples informations, les consommateurs peuvent contacter le service qualité de la société Lactis au 09/333.93.99.