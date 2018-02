Le trafic est fortement perturbé pour rejoindre Bruxelles

Trois accidents ont eu lieu ce mardi matin sur les grands axes de la Wallonie et de Bruxelles. Vers 9h30, les ralentissements se situent principalement sur le ring de Bruxelles et sur les autoroutes qui permettent de rejoindre la capitale.



Sur la E19 venant de Mons vers Bruxelles, un accident impliquant deux camions est survenu à Haut-Ittre. Les pompiers nivellois de la zone de secours brabançonne ont été appelés à intervenir, mardi matin vers 6h55, dans un virage juste avant l'entrée du ring 0. Un camion Colruyt et un véhicule de transport de matières dangereuses (ADR) sont impliqués. Un conducteur a été blessé et transporté à l'hôpital par les ambulanciers brabançons. L'accident a généré d'importants embarras de circulation. L'un des deux camions accidentés a été dégagé de la voirie peu avant 9h, précisent les pompiers.



Sur la E411 vers Bruxelles, vous êtes ralenti à partir d'Overijse.



Sur la E40 vers Bruxelles, les files commencent juste après Louvain.



Sur la E429 vers Bruxelles, le trafic est perturbé à hauteur de Hal.



Sur le ring de Bruxelles, ça coince sur le ring extérieur entre Waterloo et le carrefour Léonard. Sur le ring intérieur, vous êtes ralenti entre Hal et Beersel puis entre Grand-Bigard et Zaventem.

Plus de 200 kilomètres de bouchons étaient recensés sur l'ensemble du réseau vers 7h30.



