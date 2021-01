Au moins encore 15 jours pour sortir les mineurs coincés en Chine

(Belga) Les sauveteurs estiment qu'il faudra encore au moins deux semaines pour libérer des mineurs coincés sous terre en Chine depuis déjà 12 jours, malgré la poursuite effrénée vendredi des opérations de forage, selon un média d'Etat.

Au total, 22 travailleurs d'une mine d'or de Qixia, dans la province du Shandong (est), ont été pris au piège le 10 janvier à la suite d'une explosion qui a bouché les issues et coupé les communications. Un mineur est décédé cette semaine des suites de ses blessures. Dix se trouvent à environ 580 mètres de profondeur et communiquent par téléphone avec la surface. Les sauveteurs n'ont aucune nouvelle des 11 hommes restants. Les opérations de forage sont compliquées par la structure géologique du sol, constituée de roches particulièrement dures comme du granit, selon la télévision publique CCTV. "Les obstacles sont trop importants. On aura besoin d'au moins 15 jours supplémentaires, voire plus, avant d'atteindre les mineurs", a déclaré à la chaîne Gong Haitao, le directeur adjoint du service communication des autorités locales. Grâce à un câble métallique descendu via un conduit creusé dans la roche, les sauveteurs ont pu transmettre des vivres, des médicaments et des téléphones au groupe de mineurs coincés à 580 mètres sous terre. Ils ont ainsi pu reprendre des forces. Pour extraire les hommes, les secouristes tentent actuellement d'élargir un des puits. Plusieurs autres conduits sont également en cours de forage. Le groupe de 10 mineurs a tenté de repérer les hommes dont on est sans nouvelles, en utilisant des lasers et des hauts-parleurs, mais sans succès jusqu'à présent, a indiqué l'agence de presse Chine nouvelle. En décembre, 23 mineurs avaient perdu la vie dans une mine de charbon à Chongqing (sud-ouest). (Belga)