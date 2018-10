Audi volée à Charleroi puis cambriolages à Andenne: reconnaissez-vous ce voleur bodybuildé?

À la requête du Juge d'Instruction à Namur, la police demande de diffuser l'avis de recherche suivant:

Le samedi 26 mai 2018 vers 14 heures, deux vols avec effraction ont été commis rue de la Houssaie et rue Jean Tousseul à ANDENNE. L'auteur a emporté de nombreux objets très variés. L'enquête a révélé qu'il est arrivé sur les lieux à bord d'une Audi A3 foncée immatriculée 1-LAX-438. Cette immatriculation avait été dérobée à Charleroi le 07/05/2018.







L'auteur est un homme âgé approximativement de 30 ans et de corpulence athlétique, bodybuildé. Il a la peau mate et les cheveux foncés coupés court et rasés sur les côtés. Au moment des faits, il était vêtu d'un short beige et d'un T-shirt à capuche gris et noir muni d'une fermeture éclair.







Si vous reconnaissez cet individu ou si vous avez des informations sur ces faits, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800/30.300.



Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu.