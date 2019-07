Australie: des os retrouvés sur une plage seraient ceux d'un jeune Français disparu en février

Les tests montrent que des os humains retrouvés le mois dernier sur une côte australienne sont probablement ceux d'un jeune touriste français disparu en février près d'une plage prisée des surfeurs, a annoncé la police lundi.

Erwan Ferrieux, 21 ans, et le Britannique Hugo Palmer, 20 ans, avaient été vus pour la dernière fois à Shelly Beach, plage pittoresque située à environ 400 kilomètres au nord de Sydney. Selon la police, trois os ont été retrouvés par des pêcheurs à la mi-juin dans les eaux avoisinantes, non loin de l'endroit où avait été retrouvée la voiture de location des deux jeunes gens quatre mois plus tôt. Les tests ont révélé que ces os appartenaient à la même personne. "Les comparaisons ADN effectuées sur les trois os retrouvés en juin ont confirmé qu'ils provenaient du même homme", a expliqué à la presse le commissaire Paul Fehon. "D'après les comparaisons ADN, nous pensons (qu'ils appartiennent) à Erwan Ferrieux." Un os plus petit a été retrouvé dans la même zone dimanche. La police a cependant déclaré qu'il était trop tôt pour dire s'il provenait de l'un ou l'autre disparu. Les enquêteurs avaient interrompu leurs recherches pour retrouver les jeunes gens cinq jours après leur disparition le 17 février. D'après le groupe de médias ABC, les deux amis voyageaient en Australie depuis le mois de novembre.