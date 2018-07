Autriche: enquête après l'agression d'un homme portant une kipa

(Belga) Un homme de 24 ans a été interpellé jeudi à Vienne après avoir agressé deux personnes dont l'une portait une kipa entraînant l'ouverture d'une enquête pour notamment déterminer si un mobile antisémite peut être identifié, ont indiqué les autorités autrichiennes.

La police de Vienne avait dans un premier temps indiqué dans un tweet que les victimes avaient été agressées "au hasard" sur la voie publique par un homme non armé qui s'en était d'abord pris à une femme de 37 ans, avant de poursuivre son chemin et de se ruer sur un homme portant une kipa. Les autorités autrichiennes ont ensuite précisé que l'Office régional pour la protection de la Constitution et la lutte contre le terrorisme avait été saisi pour tenter de déterminer le mobile de l'agresseur présumé. Le chancelier autrichien Sebastian Kurz a confirmé dans un tweet qu'"un possible arrière plan antisémite était actuellement examiné par les autorités compétentes".