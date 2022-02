Autriche: le "convoi de la liberté" interdit aussi à Vienne

(Belga) La police autrichienne a annoncé jeudi l'interdiction des "convois de la liberté" inspirés du mouvement lancé au Canada contre les restrictions sanitaires, invoquant une nuisance "inacceptable".

Plusieurs centaines de véhicules avaient prévu de converger vendredi vers le centre de Vienne ainsi qu'à proximité d'un grand parc public. Dans un message publié sur Twitter, la police a dit craindre ouvertement "une volonté de blocage" des artères principales de circulation. Elle évoque aussi "une nuisance inacceptable en termes de bruit dans une zone de loisirs très fréquentée", et un risque de pollution par "les émissions de gaz" à effet de serre. Des convois similaires ont aussi été interdits à Bruxelles et Paris. Jeudi, la police canadienne a menacé pour la première fois de sévir contre l'occupation des rues de la capitale Ottawa qui dure depuis fin janvier. Initialement baptisé "convoi de la liberté", le mouvement visait à l'origine à protester contre la décision canadienne d'obliger les camionneurs à être vaccinés pour franchir la frontière avec les Etats-Unis. Mais il s'est rapidement transformé en fronde contre les mesures sanitaires dans leur ensemble et contre le gouvernement canadien. (Belga)