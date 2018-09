Autriche : perpétuité pour un Afghan auteur d'une attaque au couteau

(Belga) Un Afghan de 23 ans auteur d'une double attaque au couteau qui avait fait quatre blessés à Vienne le 7 mars dernier a été condamné jeudi à la prison à perpétuité pour tentatives de meurtres.

Les actions du jeune homme n'avaient eu aucun mobile de nature politique. Il avait à l'époque juste dit à la police être toxicomane et avoir agi "car il était d'humeur agressive et mécontent de sa vie" La première agression avait visé un couple d'Autrichiens et leur fille de 17 ans qui sortaient d'un restaurant sur une artère commerçante de Vienne. Ceux-ci avait été grièvement blessés et n'avaient survécu que grâce à l'efficacité des services de secours. Sa deuxième attaque, commise à quelques centaines de mètres de là, avait eu pour cible un autre Afghan qui était son dealer, auquel il reprochait d'avoir rendu sa vie "triste", a précisé le parquet. Au cours de son procès, la défense, qui a annoncé envisager de faire appel de la sentence, a tenté de convaincre les jurés qu'il avait agi sous l'emprise de la drogue, après avoir consommé trois grammes de cocaïne et plusieurs comprimés d'ecstasy. Mais un expert médical a expliqué au tribunal que seule une petite quantité de THC, un élément actif du cannabis, avait été retrouvée dans le sang de cet homme.