Un homme avec son bébé à bord tente d'écraser des policiers bruxellois en plein contrôle

Ce soir, dans "Face au Juge", un homme est jugé à Bruxelles pour avoir essayé d'écraser des policiers pendant un contrôle.

Les faits se sont déroulés à Bruxelles. Après avoir essayé de semer la police sans succès et failli écraser les agents au passage, un conducteur avec son bébé à bord du véhicule s'est finalement garé sur le bas-côté pour se rendre. Mais la scène surréaliste a été décrite par le juge.



"Le conducteur sort du véhicule, il se dirige vers le trottoir en laissant le véhicule avec l'enfant resté à bord dans un siège bébé sans y être attaché", a détaillé le juge en s'adressant au conducteur dans le tribunal. "Vous pouvez vous présenter aujourd'hui comme étant surpris par des personnes qui viennent vers vous de manière anonyme, mais à un moment on signale que c'est la police", a-t-il ajouté.



Le conducteur face au juge a essayé de se défendre suite à ces propos. "Ces policiers sont ingrats, ils ne pensent qu'à eux, ils font du sport toute la journée pour maltraiter les jeunes comme moi qui essaient de s'en sortir. J'essayais de mettre de l'essence... On essaie de venir... Moi les brassards je ne les voyais pas, c'était la nuit. Je n'ai pas voulu écraser les policiers. Mais sur le fait, j'ai pensé à ma survie, à Bruxelles on ne sait pas ce qui se passe (...) Moi aussi j'ai ma part de vérité à dire", a expliqué l'homme.



"Vous devez tout de même savoir au passage que ce qu'on vous reproche... C'est cinq à dix ans de prison", a rétorqué le juge.



