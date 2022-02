Aventurier belge, Nicola est décédé dans le crash d'un avion en Islande: ses proches s'expriment

Nicola Bellavia est l'une des victimes de l'accident d'un avion de tourisme en Islande. En plus du pilote, l'appareil transportait trois touristes. Deux résidents belges se trouvaient parmi eux. Le Cessna C172 a été retrouvé au fond d'un lac par un sous-marin. Aucun occupant n'a vraisemblablement survécu.

Le trentenaire est né à Bruxelles et habitait dans le Brabant wallon. Nicola était suivi par des milliers de personnes sur les réseaux sociaux, où il partageait de magnifiques images de ses voyages à travers le monde.

L'aventure fait partie de mon ADN

Nicola Bellavia n'était pas seulement créateur de contenu en ligne, il était aussi entrepreneur, aventurier, photographe, surfeur, apnéiste et parachutiste. Il y a quelques mois, le Brabançon s'était fait connaitre pour être le premier Belge à sauter en parachute au-dessus des pyramides du Caire, en Egypte.

Pour cet événement hors du commun, Nicola avait été interrogé par l'émission I Comme de RTL-TVI. "L'aventure fait partie de mon ADN. C'est un réel mode de vie pour moi. J'ai réellement besoin de partir au bout du monde. Créer de nouveaux souvenirs, d'avoir un échange culturel, et d'avoir des rencontres fortuites avec des personnes que je ne connais pas du tout. C'est un vrai besoin", confiait-il il y a quelques mois.

Partager ses aventures

Ce goût du voyage et des sensations fortes, Nicola avait choisi de le partager grâce aux nouvelles technologies. Le Brabançon filmait ses aventures avec une caméra 360 degrés. Les vidéos pouvaient ensuite être rediffusées dans un casque de réalité virtuelle pour revivre ces événements incroyables.

J'ai eu la grande chance d'avoir des parents qui ont nourri ce besoin

Nicola laisse derrière lui de nombreux proches. Lors de son entretien avec I Comme, il témoignait du rôle joué par ses parents dans son épanouissement personnel. "J'ai eu la grande chance d'avoir des parents qui ont nourri ce besoin, et qui m'ont donné accès à des livres. Comme par exemple les grands récits de Magellan. Et aussi donné accès aux explorateurs qui ont mis en image la beauté du monde, comme Nicolas Hulot ou Cousteau, qui ont raconté leurs récits en image. Et ça m'a nourri depuis tout petit, à la fois mon imaginaire et certainement l'homme que je suis aujourd'hui", expliquait le parachutiste.

C’était un aventurier, il vivait pour ça

Il nous a également confié l'importance d'avoir sa compagne, Alexia, à ses côtés. "Alexia m'apporte ce côté plus apaisant. Elle a un caractère qui me canalise beaucoup, et qui à la fois correspond à cette envie d'aventure", nous disait-il.

Contactée par nos soins, Alexia s'est exprimée par écrit. "C’était un aventurier, il vivait pour ça. Il voulait toujours partir et faire de nouvelles rencontres. Il avait un côté extrêmement libre", nous a-t-elle confié.

"Homme de communication et d’image, il n’ a eu de cesse de créer des liens et de partager des moments forts et de rapprocher les gens. Avec lui, les barrières et les appréhensions n’existent plus. Sa famille. Ses parents Filippo et Eugenia, son frère Lilo, sa grand-mère mère Hilaria et sa compagne Alexia vont le regretter infiniment", se sont encore exprimés les proches de Nicola dans un communiqué.