Avez-vous vu Thierry? Il a disparu après avoir quitté sa maison à Liège et a besoin de soins médicaux urgents

Nous diffusons cet avis de recherche à la demande du parquet de Liège.

Le mercredi 14 février 2018 vers 21h30, Thierry HECHTERMANS, un homme âgé de 50 ans, a quitté son domicile situé rue Théodore Cuitte à LIEGE. Depuis, il ne s’est plus manifesté.

Thierry HECHTERMANS mesure 1m75 et est de corpulence maigre. Il a les cheveux courts foncés et un visage fin et émacié. Au moment de sa disparition il portait un pull ou gilet gris clair, un jean et des chaussures brunes.

Thierry HECHTERMANS a besoin de soins médicaux urgents.





Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu



Lien vers l'avis de recherche.