Cet individu a tenté de faire exploser le distributeur d'une agence bpost à Philippeville: avez-vous vu quelque chose (vidéo)

Le parquet de Namur diffuse, ce vendredi, un avis de recherche concernant une tentative de vol à Philippeville.

Le dimanche 15 mars 2020, entre 01h50 et 01h55, une tentative de vol a été commise sur une agence bpost à Philippeville, rapporte la police. Un individu a tenté de faire exploser le distributeur de billets en utilisant notamment un câble électrique relié à une bonbonne à gaz. Ce matériel a été amené sur les lieux à l’aide d’une valise trolley.

Une Renault Scenic modèle II de couleur claire munie d’un toit panoramique, avec deux personnes à bord, a alors été repérée à proximité des lieux.



Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, la police vous invite à prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.