Avis de recherche pour la disparition vendredi soir d'une fille de 11 ans à Ixelles

(Belga) A la requête du parquet de Bruxelles et en collaboration avec Child focus, la police a lancé dans la nuit de samedi à dimanche un avis de recherche pour une jeune fille âgée de 11 ans, qui a quitté son domicile situé rue de Venise à Ixelles vendredi vers 17h00 et a disparu depuis.

Gwenaëlle De Smaele a encore été vue vers 20h00 dans les alentours de la rue de la Tulipe à Ixelles. Depuis, elle ne s'est plus manifestée. L'adolescente mesure environ 1m55. Elle est de corpulence normale, a des cheveux bruns coupés au carré et des yeux marrons. Au moment de sa disparition, elle portait un pantalon bleu foncé, un T-shirt gris avec l'inscription "DE PLAGE" et des baskets foncées. Si des personnes ont des informations à fournir aux enquêteurs, ils peuvent prendre contact via le numéro gratuit 0800/30.300 ou via Child Focus au 116.000. Les témoignages peuvent aussi être envoyés par mail à avisderecherche@police.belgium.eu. (Belga)