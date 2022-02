Avis de recherche: un homme souffrant d'amnésie retrouvé à Bruxelles

Diffusé à la demande du parquet de Bruxelles.

Le jeudi 17 février 2022 à 15h40, un homme s’est spontanément présenté dans un service de police de Bruxelles.

Il pourrait être âgé de 40 à 50 ans et semble souffrir d’amnésie.

Il s’exprime en français, mesure environ 1m70 et est de corpulence normale. Il a les cheveux châtain foncé et les yeux bruns. Il n’a plus de dents.

Il portait un pantalon un pantalon gris foncé, un t-shirt Diable rouge, une veste noire brillante de marque IZAC avec un tissu mate sur les manches, ainsi que des chaussures CROCS.

Vous avez des informations sur cette affaire ? Voici le lien vers l'avis de recherche