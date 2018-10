Avocats.be lance une campagne intitulée "Premier conseil à 50 euros"

(Belga) L'Ordre des barreaux francophones et germanophone (Avocats.be) lance lundi et jusqu'en fin d'année une campagne intitulée "Premier conseil à 50 euros" dont le but est de de permettre au citoyen de rencontrer un avocat dans le cadre d'une consultation uniquement verbale, pour un coût forfaitaire de 50 euros, afin d'obtenir un premier avis sur la solution la plus adéquate à donner à la question qui le préoccupe.

Concrètement, l'entretien a lieu avec un avocat qui s'est porté volontaire pour participer à l'action, au cabinet de cet avocat. Au terme de l'entretien, le paiement des 50 euros se fait sans engagement de part et d'autre. Un peu plus de 900 avocats inscrits dans l'un des 12 barreaux composant l'Ordre se sont inscrits pour prendre part à cette campagne. (Belga)