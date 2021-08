Aziz est porté disparu à Liège: l'avez-vous vu?

Le jeudi 29 juillet 2021 vers 18h00, Aziz ISSA OUMAROU ABDOUL, un homme âgé de 28 ans, a été vu pour la dernière fois sur le Quai de la Batte à Liège. Depuis, il ne s’est plus manifesté.

Aziz mesure 1m80 et est de corpulence athlétique. Il a les cheveux rasés et une barbe. Au moment de sa disparition, il portait un pantalon en jeans, une chemise blanche et un gilet blanc et bleu.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu

Nous diffusons cet avis de recherche à la demande du parquet de Liège.