Bagarre devant les Abattoirs d'Anderlecht: la police recherche cet homme de corpulence robuste

Le dimanche 28 janvier 2018 vers 05h15, une altercation a eu lieu entre deux hommes devant les Abattoirs d’Anderlecht, rue Ropsy Chaudron. Dans le cadre de l’enquête, la police cherche à identifier un homme aperçu sur les caméras de surveillance.

L’homme est âgé de 30 à 40 ans et est de corpulence robuste. Il a les cheveux rasés. Il était vêtu d’une veste matelassée à capuche, d’un pull avec une inscription et un dessin sur le torse, et d’un pantalon en jeans.

Il est demandé à cet homme de bien vouloir se manifester auprès des services de police.

Si vous reconnaissez cet homme ou si vous avez des informations sur ce fait, veuillez prendre contact avec les enquêteurs. Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu