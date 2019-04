Bagarre mortelle à la sortie d’un café à Bruxelles: la police recherche deux hommes

À la requête du Juge d'instruction Bruyneel à Bruxelles, la police demande de diffuser l'avis suivant:



Le mardi 17 octobre 2017 vers 05h30, à Bruxelles, une bagarre a opposé deux individus dans le café "Memphys" situé rue de Tournai.

Plus tôt dans la nuit, des caméras de surveillance capturent l'image de deux hommes qui pénètrent dans l'établissement, le second sensiblement plus jeune que le premier.







Vous devez Une vidéo Youtube a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

Ces deux personnes consomment des boissons, et sortent et rentrent dans le café pendant une partie de la nuit. Puis, vers 05h30, une altercation va les opposer à une tierce personne. Cette dernière sera éjectée de la buvette sans ménagement.



Mais le jeune sort, fonce vers sa victime, et lui porte des coups. Le rival s'encoure mais il est rattrapé par le jeune qui lui porte deux coups de couteau. L'agresseur prend ensuite la fuite en direction de la gare du midi en laissant derrière lui la victime sans vie.









Le suspect est probablement un homme d'origine algérienne. Il est âgé de 25 à 30 ans et est de corpulence athlétique. Il mesure entre 1m70 et 1m75. Il a les cheveux courts et noirs, et s'exprimait en français et en arabe.



L'homme qui l'accompagnait est recherché en tant que témoin. Il est âgé de 45 à 47 ans et serait également d'origine algérienne. Il est de corpulence mince et mesure approximativement 1m80. Il a les cheveux courts foncés en petite quantité et s'exprime avec un accent d'Alger.









Témoignages



Si vous reconnaissez ces individus ou si vous avez des informations sur ce fait, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 30 300. La discrétion est assurée.



Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu.