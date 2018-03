Bataille judiciaire autour des clients de Record Bank

(Belga) La Fédération des courtiers en assurances et intermédiaires financiers (Feprabel), qui représente environ 80 agents Record, a intenté une action en cessation devant le tribunal de commerce francophone de Bruxelles. Cette action vise à bloquer la migration des clients de Record Bank vers ING tant que les contrats des agents ne sont pas arrivés à leur terme, indique samedi L'Echo.

Selon les plans prévus par ING, la migration en question devrait se dérouler durant 5 week-ends étalés entre le 4 mai et le 16 juin. Or, explique L'Echo, la plupart des préavis envoyés aux agents Record démarrent le 1er avril et devraient s'étaler sur six mois. En menant cette action en justice, la Fédération, épaulée d'une dizaine d'agents, entend empêcher la migration des clients jusqu'à la fin des préavis, sous peine d'une astreinte de 10.000 euros en cas d'infraction constatée. (Belga)