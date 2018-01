Béatrice, 14 ans, avait croisé Jérémy Pierson sur le chemin de l'école à Arlon: l'homme est jugé, 4 ans plus tard, pour viol, séquestration et assassinat

Début du procès de Jérémy Pierson devant la cour d'assises d'Arlon avec, ce mercredi, la constitution du jury. Le jeune homme est accusé de l'enlèvement, du viol et de l'assassinat de Béatrice Berlaimont. La victime 14 ans se rendait à l'école quand elle a disparu. Le ministère public demandera la perpétuité.

Le procès de Jérémy Pierson, accusé d'enlèvement, viol, séquestration et assassinat sur la jeune Béatrice Berlaimont - âgée de 14 ans au moment de sa disparition le 21 novembre 2014 à Arlon - s'ouvre devant la cour d'assises du Luxembourg à Arlon. Le jury est constitué ce mercredi. L'accusé, âgé de 30 ans, sera aussi poursuivi pour une agression sexuelle sur une jeune automobiliste, le 4 décembre 2014 dans les faubourgs d'Arlon en début de soirée, alors que le corps de la jeune Béatrice avait déjà été retrouvé trois jours plus tôt dans un bois à Sesselich (Arlon). Il devra également répondre de toute une séries de vols, dont des voitures, à la même période.





Le corps retrouvé 10 jours après la disparition



Béatrice Berlaimont avait disparu, le 21 novembre 2014, sur le chemin de l'école à Arlon. Elle n'avait pas été vue en classe, a l'Athénée d'Arlon, ce jour-là. L'alerte avait été donnée par la mère de l'adolescente en début de soirée. Un avis de disparition avait été lancée. Son corps sera finalement retrouvé 10 jours plus tard, le 1er décembre 2014, par un promeneur. Mais Jérémy Pierson ne sera intercepté que le 9 décembre 2014, à la sortie de chez lui, non loin du poste de police d'Arlon.





L'ADN de Jérémy Pierson retrouvé sur une autre de ses victimes

Son profil ADN avait été mis en évidence suite à des prélèvement sur le corps de la jeune Béatrice mais également sur le pantalon d'une jeune automobiliste de 21 ans, victime d'un viol alors qu'elle s'est était arrêtée, en bord de route, pour répondre au téléphone. Elle avait été surprise par un inconnu qui l'avait séquestré dans sa voiture. La jeune femme avait réussi à se défaire de ses liens et être secourue. Le véhicule de la victime sera retrouvé incendié dans un chemin boueux.

L'ADN de Jérémy Pierson, déjà condamné pour fait d'attentat à la pudeur, était lors enregistré dans la banque de données nationales. Un parallèle a pu être établi pour identifier l'accusé. Jérémy Pierson explique avoir croisé la route de Béatrice Berlaimont le 21 novembre 2014.





Séquestrée dans un mirador de chasse dans les bois

La jeune fille sera d'abord séquestrée dans une Volvo, volée par Jérémy Pierson la veille de la disparition, puis ensuite dans un conteneur de chantier sur le site de la Caserne Callemeyn à Arlon. Elle sera ensuite retenue, entravée, dans un mirador de chasse dans les bois à Allondrelle-la-Malmaison (France). Après avoir volé une autre voiture, Jérémy Pierson a indiqué être retourné au mirador, le 29 novembre en soirée.

Selon sa version, il a alors retrouvé l'adolescente morte et serait venu rechercher le corps, le 1er décembre, pour aller l'abandonner dans le bois de Sesselich où il sera découvert. Lors d'une dernière audition lors de l'instruction, en novembre 2016, il a reconnu les faits sur la jeune automobiliste, le 4 décembre 2014, mais estime qu'elle a "exagéré".

Concernant Béatrice Berlaimont, il se dit incapable de décrire les viols. Jérémy Pierson a des antécédents judiciaires. Le procès, présidé par Annick Jackers, est prévu pour au minimum trois semaines. Quelques 160 témoins ont été convoqués. La procureur Sarah Pollet soutiendra l'accusation. Jérémy Pierson sera défendu par Me Dimiri Soblet. Mes Anne-Catherine et Jean Mignon, Frédéric Gavroy et Marie Discret représenteront les parties civiles.