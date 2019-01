BEL RTL lance son "OPÉRATION PIÈCES ROUGES" au profit du Télévie

En Belgique, il existe 860 millions de pièces de 1 centime et 770 millions de pièces de 2 centimes qui ne circulent pas et ne serviront bientôt plus à rien ! D’un tiroir au fond d’un canapé en passant par le bac de la machine à laver, les pièces rouges, on en retrouve partout. Des pièces de 1, 2 ou 5 centimes qui "trainent" et dont on ne sait que faire. Bel RTL vous propose d’en faire bon usage et de rassembler toutes ces "Pièces Rouges" au profit du Télévie !

C'est une grande opération qui débute ce jeudi pour le Télévie, l'"'Opération Pièces Rouges". Aidez-nous à lutter contre le cancer et la leucémie en collectionnant ces petites pièces rouges. La solidarité n’a pas de limite : demandez à vos proches de vous aider. La famille, les collègues, les copains, les commerçants du coin, mobilisons-nous pour récolter le plus de pièces rouges possibles pour faire avancer encore un peu plus la recherche contre le cancer et la leucémie.

L’idée originale vient de Bérénice et Géraldine Gautier. Elle s’est construite rapidement suite à la publication d’articles concernant la "pénurie" de petites pièces et les arrondis à venir. "C’est ce que tout le monde a dit quand j’ai lancé cette opération : évidemment que tout le monde a des pièces rouges et que personne n’en fait rien, confie l'animatrice de Bel RTL. Récupérons-les pour la lutte et la recherche contre le cancer."





Christian Clavier, parrain de l'opération



Une personnalité d’exception sera le parrain de cette opération : Christian Clavier. "Généralement, je ne fais jamais ça, a confié l'acteur à RTL INFO. Je ne me mets jamais en avant par rapport à des opérations caritatives ou humanitaires. Je trouve qu’il faut faire ces choses-là d’une manière extrêmement discrète. Là, ce n’était pas possible de faire cela discrètement parce que ça sert, évidemment, d’être parrain. Le cancer touche tout le monde, on fait énormément de progrès, on a besoin d’argent…"







Bel RTL passera bientôt près de chez vous avec le camion tirelire pour l'"Opération Pièces Rouges". Soyez prêts ! N'oubliez pas de découvrir le #OperationPiecesRouges sur les réseaux sociaux.