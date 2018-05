Benjamin Herman s'était évadé de la prison de Lantin en 2016: il avait été repris un an plus tard

Les journaux Sudpresse mentionnent qu'en 2016, le 5 mars exactement, Benjamin Herman, l'auteur de l'attaque à Liège qui a fait trois morts dont deux policiers mardi matin, s'est évadé de la prison de Lantin et, deux jours plus tard, le 7 mars 2016, a commis un nouveau vol avec effraction. La police ne parvenait cependant pas à mettre immédiatement la main dessus puisqu'il ne sera repris que le 7 mars 2017, soit un an, jour pour jour, après son évasion. Quelques mois après avoir été récupéré, en octobre 2017, il pourra à nouveau bénéficier de permissions de sortie, au départ de la prison de Marche cette fois.

Cette même année 2016, quelques semaines avant son évasion, il n'avait pas réintégré la prison le jour prévu, soit le 22 février, au bout d'un congé pénitentiaire. Il s'était finalement présenté avec plusieurs jours de retard, ce qui lui avait valu de voir sa détention limitée, octroyée en octobre 2015, d'être révoquée par le tribunal d'application des peines.

Benjamin Herman a bénéficié de 11 permissions de sortie et de 13 congés pénitentiaires qui "s'étaient bien déroulés" avait affirmé hier le ministre Koen Geens.