Bernard a disparu ce mercredi à Liège et a besoin de soins médicaux: l'avez-vous vu?

Nous diffusons cet avis de recherche à la demande du parquet de Liège.

Ce mercredi 4 avril 2018, Bernard SCHELLANDER, un homme âgé de 55 ans, a été vu pour la dernière fois au sein de la résidence "Au Bien Etre", située rue Douffet à Liège. Depuis, il ne s’est plus manifesté.



Monsieur Schellander mesure 1m80, est de corpulence très mince et a de très grands yeux bleus. Il a les cheveux gris, une calvitie frontale et porte une moustache grise.



Il pourrait être vêtu d’un jean noir, d’un T-shirt rouge, d’une veste en cuir noir et de baskets blanches.



Cette personne a besoin de soins médicaux.





Contacter la police

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.