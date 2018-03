Bernard Wesphael de retour devant un tribunal ce mardi: le fils de Véronique Pirotton estime qu'il a commis des fautes

Bernard Wesphael se présente devant le tribunal civil de Liège ce mardi. Le fils de Véronique Pirotton et le père de celui-ci ont intenté une action. Ils estiment que Bernard Wesphael a commis des fautes dans les jours et les heures qui ont précédé le décès de Véronique Pirotton, fautes qui le rendraient responsable de sa mort. Devant le tribunal d'assises, Bernard Wesphael avait été acquitté du meurtre de sa compagne.

La chambre civile du tribunal de première instance de Liège consacrera une audience mardi matin au procès voulu par Victor, le fils de Véronique Pirotton, et son père, contre Bernard Wesphael. L'ex-député wallon a été acquitté par la cour d'assises du Hainaut du meurtre de son épouse mais le fils de Véronique Pirotton estime que ce procès n'a pas permis d'élucider les causes exactes du décès.

"La cour d'assises n'a pas donné un scénario plausible des faits, ce qui n'est d'ailleurs pas son rôle. Elle dit: ce n'est pas un meurtre. D'accord. Mais ça ne veut pas dire que M. Wesphael n'est pas civilement responsable", avait exposé son avocat lors de l'audience d'introduction à Liège l'an dernier. "On ne reviendra pas sur le pénal. Tout ce qu'on peut demander, c'est un dommage. Mais la volonté profonde de mes deux clients est de savoir ce qui s'est passé", déclarait récemment dans les pages de Sudpresse Me Séverine Solfrini, avocate de Victor. Bernard Wesphael sera présent à l'audience, prévue à 09h00 mardi, précise lundi son avocat, Me Didier Pire. Ce dernier demandera que l'action en justice soit déclarée irrecevable et non fondée.