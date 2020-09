Antoine est décédé dans des circonstances suspectes à Bomal: avez-vous vu quelque chose?

Nous diffusons cet appel à témoins à la demande de monsieur le Juge d’instruction Maes à Marche-en-Famenne.

Dans la soirée du mercredi 9 septembre 2020, le corps sans vie d’Antoine MARCHAL, plus connu sous le diminutif de "Tarzan", a été retrouvé à son domicile situé au Trieux à Bomal. Monsieur Marchal a été vu pour la dernière fois le lundi 31 août.

Son véhicule, une Volkswagen Touareg blanche reste introuvable. Il s’agit d’un ancien modèle de véhicule de police de l’année 2006 immatriculée 1-XKL-137. Les calandres ont été repeintes grossièrement en gris et laissent apparaître la couleur initiale orange.

Dans le cadre de cette enquête, il est demandé aux personnes qui auraient remarqué un individu ou un véhicule ou des agissements suspects à proximité du domicile de la victime entre le 31 août et le 9 septembre 2020 de se manifester auprès des enquêteurs.

Il est aussi demandé aux personnes qui pourraient donner des renseignements utiles concernant la localisation du véhicule de la victime de se manifester.

La discrétion est assurée.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu