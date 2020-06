Bourgmestre de Bruges poignardé - Dirk De fauw espère reprendre le travail le plus vite possible

(Belga) Le bourgmestre de Bruges Dirk De Fauw (CD&V) espère reprendre son travail le plus vite possible, a-t-il expliqué dimanche au cours d'un entretien téléphonique avec la VRT depuis l'hôpital où il est soigné.

Samedi, un homme armé d'un couteau à pomme de terre a attaqué le bourgmestre au cou. M. De fauw a d'abord cru que les blessures n'étaient pas trop graves mais son chauffeur l'a tout de même emmené aux urgences. Il est apparu que son état était bien plus sérieux qu'il n'y paraissait: l'incision mesurait 14 cm et a nécessité 24 points de suture. L'attaque a eu lieu au bureau d'avocat de M. De fauw. Son mobile demeure incertain. L'agresseur est l'un des clients de M. De Fauw dont celui-ci administre le patrimoine car l'homme n'a pas la capacité de le faire. L'attaque n'a pas de lien avec le mandat politique de l'intéressé -l'habitant n'habite d'ailleurs pas Bruges- mais semble plutôt liée à la gestion de son patrimoine. Le suspect a été interpellé samedi et comparaîtra dimanche après-midi devant un juge d'instruction. (Belga)