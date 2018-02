Brahim, 43 ans, a disparu à Harelbeke après avoir quitté son domicile: l'avez-vous vu?

Le 4 septembre 2017, Brahim HAMMOUCHE, un homme âgé de 43 ans, a quitté son domicile situé à Harelbeke et depuis il ne s’est plus manifesté.



Brahim mesure 1m77, est de corpulence forte et a les cheveux noirs. Il s’exprime en arabe mais connait quelques mots en néerlandais et en français.



Il est d’allure négligée et a besoin d’assistance. Il pourrait fréquenter le milieu des SDF.





Contacter la police



Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.



