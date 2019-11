Braquage au Carrefour Market de Flémalle

(Belga) Un braquage a été perpétré mardi aux alentours de 19h30 au Carrefour Market à Flémalle, a indiqué la zone de police locale.

Deux individus, dont l'un était armé d'un fusil, ont fait irruption dans le magasin Carrefour Market, situé rue du Beau Site, peu de temps avant la fermeture du commerce. Les deux suspects ont exigé le contenu des caisses avant d'être désarmés par un client. Ce dernier, garde de sécurité de profession, venait de faire ses courses et patientait aux caisses lorsqu'il a désarmé le braqueur qui tenait l'arme dans ses mains. Les suspects, dont les visages étaient dissimulés par un cache-col et une capuche, ont finalement pris la fuite à pied. Ils sont actuellement toujours en fuite avec un butin indéterminé. On sait toutefois qu'il devrait être faible. Personne n'a été blessé et aucun coup de feu n'a été tiré. Le fusil utilisé par les braqueurs n'était pas chargé. (Belga)