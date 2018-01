Braquage au Ritz à Paris: le butin vaut "plus de 4 millions d'euros"

(Belga) Lors du spectaculaire braquage qui a eu lieu mercredi au Ritz, à Paris, les auteurs ont emporté un butin d'une valeur de "plus de quatre millions d'euros" en bijoux, selon une source judiciaire. Sur les 5 individus qui ont réalisé le vol, armés de haches, deux sont encore recherchés.

Des policiers en patrouille dans le quartier sont parvenus à interpeller trois des braqueurs présumés, qui avaient pénétré dans le fameux palace vers 18h30. Le groupe s'y était emparé de bijoux de célèbres joailliers, exposés dans des vitrines. "On a entendu un gros bruit et beaucoup de raffut dans la rue. Des passants se sont réfugiés dans l'hôtel pour y trouver refuge. Nous ne savions pas ce qu'il se passait. On nous a dit qu'il y avait eu un braquage", a raconté à l'AFP un employé de l'hôtel souhaitant garder l'anonymat. Un de ses collègues a dit avoir vu une moto roulant à vive allure et à contre-sens dans la rue Cambon, derrière le Ritz. Le parquet de Paris a ouvert une enquête en flagrance pour vol commis avec arme et en bande organisée, selon une source judiciaire. (Belga)