Braquage d'une station Total à Theux: reconnaissez-vous un de ces hommes? (vidéo)

Un avis de recherche diffusé à la demande du Parquet de Liège - division Verviers.

Le samedi 6 juillet 2019 vers 12h55 à Theux, un vol à main armée a été commis à la station essence Total située Chaussée de Verviers.

Deux individus s’approchent de la station-service. Visiblement ils tentent de ne pas être repérés de l’employée en se cachant derrière le mur.

Puis, le premier entre dans la station-service, il se rend derrière le comptoir et menace la caissière avec un couteau. Il réclame le contenu de la caisse. Pendant ce temps le second individu fait le guet en attendant son complice devant les pompes. Avant de quitter les lieux, le premier auteur tente d’enfermer la victime dans le commerce et tous deux prennent la fuite dans une direction ignorée.

Le 1er auteur est d’origine nord-africaine et est âgé d’une trentaine d’années. Il mesure approximativement 1m70 et est de corpulence forte. Il portait une veste noire avec un logo blanc.

Le 2ème auteur a la peau noire. Il est de corpulence forte et a une barbe fine. Au moment des faits, il portait un pantalon foncé, une veste noire avec un logo blanc, identique au 1er auteur, une casquette kaki et des chaussures de marche.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu