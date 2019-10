Braquage du Match de Wépion: reconnaissez-vous cet homme?

(c) Parquet de Namur

Avis diffusé à la demande du Parquet de Namur.

Le 16 mai 2019 à 18h55, un vol à main armée a été commis par un individu cagoulé au magasin Match situé Chaussée de Dinant à Wépion. L’auteur mesure environ 1m80 et est de corpulence athlétique. Au moment des faits, il portait des vêtements foncés, une casquette bleue, des lunettes de soleil et des baskets noires à semelle blanche. Il a une voix rauque.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.